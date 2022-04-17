На Сумщині окупанти зруйнували та пошкодили майже 1000 об’єктів інфраструктури - ОВА

На автомобільних дорогах державного значення зруйновано п’ять мостів.
За попередніми даними, за час повномасштабної війни Росії проти України на Сумщині зруйновані або пошкоджені близько 976 об’єктів (дані постійно оновлюються).
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
Міста та села у Сумській області зазнали значних руйнувань:
- житловий фонд – 638;
- адміністративні будівлі – 23;
- заклади освіти – 24;
- заклади охорони здоров’я – 18;
- об’єкти життєзабезпечення – 23;
- культури та спорту – 5;
- промислові підприємства –21.
"За приблизними розрахунками, на відновлення критичної інфраструктури, транспортної мережі, будівель та інших об’єктів, незалежно від форми власності, необхідно більше 20 мільярдів гривень", - зазначив він.
Також, за словами Живицького, на території області зруйновано або пошкоджено 364,6 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення, зруйновано 2 мости.
На автомобільних дорогах державного значення зруйновано п’ять мостів.
Найбільші пошкодження на територіях: Охтирської, Тростянецької, Лебединської, Боромлянської, В. Писарівської та Сумської територіальних громад.
Нагадаємо, на Сумщині окупанти вбили понад 100 цивільних мешканців.
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