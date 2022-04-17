На Сумщині окупанти зруйнували та пошкодили майже 1000 об’єктів інфраструктури - ОВА

На Сумщині окупанти зруйнували та пошкодили майже 1000 об’єктів інфраструктури - ОВА

На автомобільних дорогах державного значення зруйновано п’ять мостів.

За попередніми даними, за час повномасштабної війни Росії проти України на Сумщині зруйновані або пошкоджені близько 976 об’єктів (дані постійно оновлюються).

​​Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

Міста та села у Сумській області зазнали значних руйнувань:

житловий фонд – 638;

адміністративні будівлі – 23;

заклади освіти – 24;

заклади охорони здоров’я – 18;

об’єкти життєзабезпечення – 23;

культури та спорту – 5;

промислові підприємства –21.

"За приблизними розрахунками, на відновлення критичної інфраструктури, транспортної мережі, будівель та інших об’єктів, незалежно від форми власності, необхідно більше 20 мільярдів гривень", - зазначив він.

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Також, за словами Живицького, на території області зруйновано або пошкоджено 364,6 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення, зруйновано 2 мости.

На автомобільних дорогах державного значення зруйновано п’ять мостів.

Найбільші пошкодження на територіях: Охтирської, Тростянецької, Лебединської, Боромлянської, В. Писарівської та Сумської територіальних громад.

Нагадаємо, на Сумщині окупанти вбили понад 100 цивільних мешканців.

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