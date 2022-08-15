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На Сумщині підірвався комбайн: чоловік у лікарні (фото)

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На Сумщині підірвався комбайн: чоловік у лікарні (фото)

Фото: Дмитро Живицький

У Краснопільській громаді підірвався комбайн.

На Сумщині на полі у Краснопільській громаді біля с. Грабовське підірвався комбайн. 

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Аграрій у лікарні. Обставини і деталі події з'ясовуються", - зазначив він.

Фото: Дмитро Живицький / ©
Фото: Дмитро Живицький
Фото: Дмитро Живицький / ©
Фото: Дмитро Живицький
Фото: Дмитро Живицький / ©
Фото: Дмитро Живицький

Нагадаємо, у Харківській області на міні підірвався комбайн: водій потрапив до лікарні з пораненнями.

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