На Сумщині підірвався комбайн: чоловік у лікарні (фото)

У Краснопільській громаді підірвався комбайн.

На Сумщині на полі у Краснопільській громаді біля с. Грабовське підірвався комбайн.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Аграрій у лікарні. Обставини і деталі події з'ясовуються", - зазначив він.

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Нагадаємо, у Харківській області на міні підірвався комбайн: водій потрапив до лікарні з пораненнями.

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