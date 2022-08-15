На Сумщині підірвався комбайн: чоловік у лікарні (фото)

У Краснопільській громаді підірвався комбайн.
На Сумщині на полі у Краснопільській громаді біля с. Грабовське підірвався комбайн.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Аграрій у лікарні. Обставини і деталі події з'ясовуються", - зазначив він.
Нагадаємо, у Харківській області на міні підірвався комбайн: водій потрапив до лікарні з пораненнями.
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