На Сумщині після перебування окупантів виявили зарин та інші хімічні речовини

За версією мера Тростянця, ймовірно, Росія хотіла використати хімзброю по Києву, чи по Полтаві, чи по інших містах.
У селі Білка Сумської області, де перебували російські військові, знайшли залишки зарину та інших хімічних речовин.
Про це повідомив мер Тростянця Юрій Бова в ефірі Українського радіо.
За його словами, знайшли ампули з хімічними речовинами, які передали Службі безпеки України.
"Ми знайшли у селі Білка залишки хімічної зброї - це зарин та інші речовини. Можливо, цією хімічною речовиною окупанти хотіли бити чи по Києву, чи по Полтаві, чи по інших містах", - сказав мер Тростянця.
Міський голова закликав мешканців Тростянця бути уважними, оскільки окупанти за місяць перебування у населеному пункті розставили багато розтяжок. Окрім того, замінували чимало кладовищ, лісопосадок, паркових зон та адміністративних об’єктів.
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