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На Сумщині після перебування окупантів виявили зарин та інші хімічні речовини

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На Сумщині після перебування окупантів виявили зарин та інші хімічні речовини

pixabay.com

За версією мера Тростянця, ймовірно, Росія хотіла використати хімзброю по Києву, чи по Полтаві, чи по інших містах.

У селі Білка Сумської області, де перебували російські військові, знайшли залишки зарину та інших хімічних речовин.

Про це повідомив мер Тростянця Юрій Бова в ефірі Українського радіо. 

За його словами, знайшли ампули з хімічними речовинами, які передали Службі безпеки України.

"Ми знайшли у селі Білка залишки хімічної зброї - це зарин та інші речовини. Можливо, цією хімічною речовиною окупанти хотіли бити чи по Києву, чи по Полтаві, чи по інших містах", - сказав мер Тростянця.

Міський голова закликав мешканців Тростянця бути уважними, оскільки окупанти за місяць перебування у населеному пункті розставили багато розтяжок. Окрім того, замінували чимало кладовищ, лісопосадок, паркових зон та адміністративних об’єктів.

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