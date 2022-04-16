На Сумщині після перебування окупантів виявили зарин та інші хімічні речовини

На Сумщині після перебування окупантів виявили зарин та інші хімічні речовини

За версією мера Тростянця, ймовірно, Росія хотіла використати хімзброю по Києву, чи по Полтаві, чи по інших містах.

У селі Білка Сумської області, де перебували російські військові, знайшли залишки зарину та інших хімічних речовин.

Про це повідомив мер Тростянця Юрій Бова в ефірі Українського радіо.

За його словами, знайшли ампули з хімічними речовинами, які передали Службі безпеки України.

"Ми знайшли у селі Білка залишки хімічної зброї - це зарин та інші речовини. Можливо, цією хімічною речовиною окупанти хотіли бити чи по Києву, чи по Полтаві, чи по інших містах", - сказав мер Тростянця.

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Міський голова закликав мешканців Тростянця бути уважними, оскільки окупанти за місяць перебування у населеному пункті розставили багато розтяжок. Окрім того, замінували чимало кладовищ, лісопосадок, паркових зон та адміністративних об’єктів.

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