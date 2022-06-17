На Сумщині РФ "денацифікувала" ферму з коровами, десятки тварин постраждали (фото)

На Сумщині - 30 прильотів з реактивних систем залпового вогню.
У Сумській області російські окупанти обстріляли Глухівську громаду з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу постраждала цивільна інфраструктура
Про це розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у соцмережах.
"Рашисти обстріляли з артилерії Глухівську громаду – 30 прильотів з реактивних систем залпового вогню. Обстріляли поля і людські городи. Сильно постраждала місцева ферма: майно і тварини", – зазначив він.
У коментарях до поста, користувачі не розуміють, чим завинили росіянам безневинні тварини і зазначають, що окупанти мабуть теж хотіли "звільнити" чи "денацифікувати" корів.
Нагадаємо, у Сумській області троє людей загинули, підірвавшись на міні, ще один - від ракети РФ.
Раніше повідомлялося, що на Сумщині окупанти скинули бомбу безпілотника. Одна людина загинула, ще двоє – поранені.
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