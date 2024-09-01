На Сумщині росармія вдарили по колоні зереновозів, є жертви

На Сумщині російські військові атакували колонну зерновозів двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Атака сталася на трасі "Суми – Харків", поблизу села Верхня Сироватка, коли фури зупинилися.

Про це повідомила прокуратура Сумської області.

Російські військові атакували колонну зерновозів близько 20:30. Внаслідок удару загинув 23-річний водій одного з вантажівок, ще чотири водії отримали поранення. Внаслідок вибуху пошкоджено 20 вантажних зерновозів, які мають бути залучені для збирання та перевезення врожаю. Одна вантажівка загорілася.

Офіс генпрокурора повідомив про порушення кримінальної справи за фактом ракетного удару РФ по колоні зерновозів на трасі Суми-Харків біля села Верхня Сироватка. Розслідування ведеться за статтею 438 Кримінального кодексу України за порушення законів війни та умисне вбивство.

Нагадаємо, росіяни скинули кореговані авіаційні бомби калібром 500 кг на Білопілля в Сумській області. Внаслідок атаки загинув чоловік, а його дочка отримала серйозні поранення.

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