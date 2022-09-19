На Сумщині росіяни накрили обстрілом ферму: загинула сотня свиней та кінь (фото)

На території Сумської області за день було зафіксовано загалом 52 “прильоти”.

Про це повідомив у Telegram-каналі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Росіяни двічі відкривали вогонь по селу Волфине у Білопольській громаді.

Спершу, близько 16:30 обстріл розпочала ствольна артилерія. Від17:45 до 18:00 по селу вели вогонь із 120-мм мінометів. Внаслідок обстрілів загинув місцевий мешканець, чоловік 1940 року народження.

Також суттєво постраждала місцева ферма.

“Через обстріли загинуло близько 100 голів свиней та один кінь. Пошкоджено 2 зерносклади, водонапірну вежу, млин, приміщення свиноферми та господарські споруди. Також пошкоджені три колісних трактори, автомобіль ЗІЛ”, - повідомив Дмитро Живицький.

Нагадаємо, раніше росіяни завдали авіаудару по лікарні Великописарівської громади на Сумщині.

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