На Сумщині росіяни обстріляли будинок багатодітної родини: загинула молода жінка, багато поранених

Поранених терміново евакуюють.
Російські терористи у понеділок, 23 січня, обстріляли Сумську область. Окупанти поцілили по будинку, де мешкала багатодітна родина, загинула молода жінка.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Росіяни обстріляли будинок багатодітної родини в Есманьській громаді. Було 10 прильотів зі ствольної артилерії, один із снарядів попав у оселю місцевих жителів. На цю мить відомо, що на місці вибуху загинула молода жінка. Ще двох поранених у ці хвилини евакуюють до найближчої лікарні. Подробиці згодом", - написав Живицький.
Нагадаємо, російські терористи 23 січня ракетами обстріляли місто Краматорськ Донецької області. Масштаби руйнування та обставини обстрілу встановлюються.
Читайте також:
- На скільки атак в Росії ще вистачить ракет: в ГУР відповіли
- Скандал із закупівлею продуктів для ЗСУ за завищеними цінами: у НАБУ відреагували
- Із 50 тисяч зеків, завербованих ПВК "Вагнер", на фронті залишилося 10 тисяч – правозахисники РФ