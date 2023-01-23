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На Сумщині росіяни обстріляли будинок багатодітної родини: загинула молода жінка, багато поранених

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Сумщині росіяни обстріляли будинок багатодітної родини: загинула молода жінка, багато поранених

Фото: Associated Press

Поранених терміново евакуюють.

Російські терористи у понеділок, 23 січня, обстріляли Сумську область. Окупанти поцілили по будинку, де мешкала багатодітна родина, загинула молода жінка. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

"Росіяни обстріляли будинок багатодітної родини в Есманьській громаді. Було 10 прильотів зі ствольної артилерії, один із снарядів попав у оселю місцевих жителів. На цю мить відомо, що на місці вибуху загинула молода жінка. Ще двох поранених у ці хвилини евакуюють до найближчої лікарні. Подробиці згодом", - написав Живицький. 

Нагадаємо, російські терористи 23 січня ракетами обстріляли місто Краматорськ Донецької області. Масштаби руйнування та обставини обстрілу встановлюються. 

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Дата публікації
Перегляди
3452
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