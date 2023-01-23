На Сумщині росіяни обстріляли будинок багатодітної родини: загинула молода жінка, багато поранених

Російські терористи у понеділок, 23 січня, обстріляли Сумську область. Окупанти поцілили по будинку, де мешкала багатодітна родина, загинула молода жінка.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Росіяни обстріляли будинок багатодітної родини в Есманьській громаді. Було 10 прильотів зі ствольної артилерії, один із снарядів попав у оселю місцевих жителів. На цю мить відомо, що на місці вибуху загинула молода жінка. Ще двох поранених у ці хвилини евакуюють до найближчої лікарні. Подробиці згодом", - написав Живицький.

Нагадаємо, російські терористи 23 січня ракетами обстріляли місто Краматорськ Донецької області. Масштаби руйнування та обставини обстрілу встановлюються.

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