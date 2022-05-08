На Сумщині росіяни розбомбили єврейський цвинтар – фото

У Сумській області російські окупанти розбомбили єврейський цвинтар.

Снаряд прилетів на кладовище у Глухівській громаді, Шосткинського району.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Також він показав відповідні фото у Telegram.

t.me/Zhyvytskyy

"Отак на Сумщині пройшов день пам'яті та примирення. Яке може бути примирення?! Ніколи. Лише повна перемога над фашизмом. Він не зник, сьогодні фашисти - це Росія", – написав Живицький.

t.me/Zhyvytskyy

Зі свого боку, у МВС України повідомили, що надвечір 8 травня у Шосткинському районі на відстані близько трьох км від держкордону прикордонники зафіксували 10 розривів ракет, випущених системою залпового вогню з РФ. Також із Росії відкривався мінометний вогонь. У результаті, декілька мін розірвалося на відстані близько 1,5 км від кордону на околиці одного з сіл Городнянського району Чернігівської області.

Нагадаємо, з "Азовсталі" та Маріуполя врятували ще 173 людини. Під час евакуації загинуло троє українських захисників.

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