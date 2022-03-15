На Сумщині росіяни заганяють місцевих у фейкові "зелені коридори" і використовують, як "живі щити"

Окупанти не дають можливості відновити електропостачання, не допускаючи працівників Обленерго до комунікацій.
У тимчасово захопленому Тростянці окупанти заганяють місцевих у фейкові "зелені коридори".
Про це розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Російські окупанти в Тростянці заганяють місцевих у фейкові "зелені коридори", масово відбирають мобільні телефони, намагаючись захистити себе фізично та інформаційно, створивши "живі" та інформаційні щити", — повідомив Живицький.
За його словами, росіяни не дають можливості відновити електропостачання, не допускаючи працівників Обленерго до комунікацій, які знаходяться в районі Охтирської гори. Окупанти чинять всілякі перепони постачанню гуманітарних вантажів.
"Ми працюємо над тим, аби домовитися за евакуаційні "зелені коридори". Ми зможемо вивезти із зони бойових дій усіх бажаючих, а тим, хто лишається — завезти їжу, ліки і товари першої необхідності", — запевнив голова ОВА.
Нагадаємо, що на Сумщині окупанти викрали "швидкі" та влаштували бій між собою через "шашличну". Також повідомлялося, що окупанти обстрілювали населені пункти Сумщини з вокзалу у Тростянці.
Читайте також:
- У Сумській області затримали майже 30 російських військовослужбовців
- "Влаштовують терор і пекло": голова Сумської ОВА розповів про злочини окупантів
- Російські військові грабують і стріляють по авто цивільних, що намагалися виїхати з Сум