На Сумщині росіяни заганяють місцевих у фейкові "зелені коридори" і використовують, як "живі щити"

На Сумщині росіяни заганяють місцевих у фейкові "зелені коридори" і використовують, як "живі щити"

Окупанти не дають можливості відновити електропостачання, не допускаючи працівників Обленерго до комунікацій.

У тимчасово захопленому Тростянці окупанти заганяють місцевих у фейкові "зелені коридори".

Про це розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Російські окупанти в Тростянці заганяють місцевих у фейкові "зелені коридори", масово відбирають мобільні телефони, намагаючись захистити себе фізично та інформаційно, створивши "живі" та інформаційні щити", — повідомив Живицький.

За його словами, росіяни не дають можливості відновити електропостачання, не допускаючи працівників Обленерго до комунікацій, які знаходяться в районі Охтирської гори. Окупанти чинять всілякі перепони постачанню гуманітарних вантажів.

"Ми працюємо над тим, аби домовитися за евакуаційні "зелені коридори". Ми зможемо вивезти із зони бойових дій усіх бажаючих, а тим, хто лишається — завезти їжу, ліки і товари першої необхідності", — запевнив голова ОВА.

Нагадаємо, що на Сумщині окупанти викрали "швидкі" та влаштували бій між собою через "шашличну". Також повідомлялося, що окупанти обстрілювали населені пункти Сумщини з вокзалу у Тростянці.

Читайте також: