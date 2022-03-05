На Сумщині російські окупанти підірвали АЗС: через вибухи пошкоджено житловий будинок

На Сумщині російські окупанти підірвали АЗС: через вибухи пошкоджено житловий будинок

В АЗС палива не було.

У м. Лебедин Сумської області 5 лютого російські окупанти підірвали АЗС. Через дії загарбників пошкоджено житловий будинок.

Про це повідомили у ДСНС України.

"5 березня у м. Лебедин ворожою авіацією зруйновано АЗС (ємності без палива) та пошкоджено вікна у п’ятиповерховому житловому будинку. Підрозділи ДСНС на місце події не залучалися", - йдеться у повідомленні.