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На Сумщині російські окупанти підірвали АЗС: через вибухи пошкоджено житловий будинок

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В АЗС палива не було.

У м. Лебедин Сумської області 5 лютого російські окупанти підірвали АЗС. Через дії загарбників пошкоджено житловий будинок. 

Про це повідомили у ДСНС України. 

"5 березня у м. Лебедин ворожою авіацією зруйновано АЗС (ємності без палива) та пошкоджено вікна у п’ятиповерховому житловому будинку. Підрозділи ДСНС на місце події не залучалися", - йдеться у повідомленні. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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