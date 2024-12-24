На Сумщині рятувальники опинилися під повторним ворожим ударом під час ліквідації пожежі на фермі: фото

Попередньо, люди не постраждали, але тварини загинули.

На Сумщині рятувальники опинилися під повторним ворожим ударом під час ліквідації пожежі на фермі.

Про це повідомляє ДСНС Сумської області.

"Вранці 24 грудня, внаслідок атаки БпЛА на Кролевецьку громаду, було пошкоджено будівлю ферми. Виникла пожежа. Рятувальники оперативно локалізували загорання та запобігли його поширенню. Під час роботи вони почули звуки ворожого безпілотника й встигли відступити на безпечну відстань", – йдеться у повідомленні.

"Шахед" влучив поблизу місця попереднього удару / Фото: Управління ДСНС у Сумській області

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Невдовзі "шахед" влучив поблизу місця попереднього удару.

Пожежу ліквідували.

Попередньо, люди не постраждали. Тварини загинули.

"Шахед" влучив поблизу місця попереднього удару / Фото: Управління ДСНС у Сумській області

Раніше на Сумщині пролунало 72 вибухи.

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