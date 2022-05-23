На Сумщині рятувальники розбирають завали після ракетних ударів окупантів (фото)

На Сумщині рятувальники ліквідують наслідки ракетного удару, який завдали російські окупанти. Постраждав житловий сектор.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, 23 травня надзвичайники працюють у місті Білопілля, яке також постраждало від ворожих обстрілів. Підрозділи ДСНС проводять аварійно-відновлювальні роботи в пошкоджених оселях та будівлях приватного сектору.
“Спільно із представниками інших служб співробітники ДСНС розбирають частково зруйновані житлові будинки та господарчі споруди. Наразі відновлюють доступ до тих помешкань громадян, входи до яких були заблоковані уламками”, - розповіли в ДСНС України.
Нагадаємо, що надана Медведчуком інформація у "вугільній" і "трубній" справах підтверджує докази, раніше зібрані СБУ.
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