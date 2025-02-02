На Сумщині спалахнула масштабна пожежа на об'єкті інфраструктури: деталі

Займання ліквідоване.
На Сумщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об'єкті інфраструктури. Вона спричинена ударом РФ.
Про це повідомляє ДСНС.
"Співробітники ДСНС приборкали вогонь, попри стрімке поширення вогню та високе пожежне навантаження", - зазначили у відомстві.
Попередньо, ніхто з людей не постраждав.
Нагадаємо, протягом 1 лютого росіяни здійснили 35 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 90 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Путивльська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
Читайте також: