На Сумщині спалахнула масштабна пожежа на об'єкті інфраструктури: деталі

На Сумщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об'єкті інфраструктури. Вона спричинена ударом РФ.

Про це повідомляє ДСНС.

"Співробітники ДСНС приборкали вогонь, попри стрімке поширення вогню та високе пожежне навантаження", - зазначили у відомстві.

Попередньо, ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, протягом 1 лютого росіяни здійснили 35 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 90 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Путивльська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

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