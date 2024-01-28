На Сумщині та Харківщині фіксують активність ДРГ: в ДПСУ розповіли подробиці

На північному кордоні України зберігається непроста ситуація через обстріли і активність диверсійно-розвідувальних груп, особливо в Сумській області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Лише від початку цього місяця наші прикордонні наряди зафіксували понад 1800 обстрілів, які здійснила РФ по території Чернігівщини, Сумщини, Харківщини. Найбільше по Харківській області", - розповів Демченко.

Він наголосив, що на додачу до цього зафіксовано спроби ворога використовувати ДРГ.

"Найбільше таких спроб фіксується по Сумському напрямку, але також є активність і по Харківщині. Менш активні ворожі ДРГ за останній період фіксуються саме по Чернігівській області", - резюмував речник ДПСУ.

Нагадаємо, на Сумщині російська ДРГ жорстоко вбила брата та сестру.

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