На Сумщині тероборона "голіруч" знешкодила три танки Росії та одну САУ

На Сумщині тероборона "голіруч" знешкодила три танки Росії та одну САУ

За інформацією голови Сумської ОВА, також відомо про двох ліквідованих окупантів.

На Сумщині територіальна оборона голіруч зупинила російські танки.

Про це розповів очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Тероборона Сумщини чинить супротив щодня: збирає трофеї і знешкоджує ворога! 16-й день війни. Сумський район, наша тероборона голіруч зупинила 3 танка Росії та одну САУ", — повідомив Живицький.

За його інформацією, також відомо про двох ліквідованих окупантів.

Нагадаємо, що російська авіація розстріляла дитячий табір у Сумській області.

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