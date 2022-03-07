На Сумщині тероборона захопила російську військову техніку: фото

Окупанти, тікаючи, залишили свою техніку.

У Сумській області бійці територіальної оборони захопили "трофеї" - військову техніку країни-агресорки.

Про це повідомили в Міноборони України.

На фото, яке опублікували українські захисники видно російську техніку, яку окупанти, тікаючи, залишили посеред лісу та полів.

"Сумщина. Чергові трофеї Територіальної оборони ЗС України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на півночі від Броварів українські фермери допомогли армійцям витягти полишений окупантам бронетранспортер. Броня новітнього виробництва і з повним боєкомплектом. Ба більше, нашим оборонцям вдалось зафіксувати переговори ворога.

Також у Київській області захисники України знищили ворожий гелікоптер.

А у ніч проти 7 березня ЗСУ ліквідували 30 ворожих гелікоптерів на аеродромі Чорнобаївка неподалік Херсона. Також захисники України знищили 3 колони окупантів поблизу Миколаєва.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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