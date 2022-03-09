На Сумщині тероборона знищила близько 20 одиниць ворожої техніки та захопила "трофеї"

Тероборона захопила бронетранспортери та САУ.
У Сумській області сили територіальної оборони знищили близько 20 одиниць техніки російських окупантів та захопили "трофеї".
Про це повідомляє Держспецзв'язку.
"Тероборона Сумщини знищила близько двох десятків одиниць техніки російських окупантів. Вони намагалися зайти в один з населених пунктів. Чергові трофеї поповнили арсенал Збройних Сил: три бронетранспортери, декілька САУ "Гвоздика", пара вантажівок, міномет", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Україна має чітке розуміння щодо планів ворога.
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