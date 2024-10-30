На Сумщині в результаті авіаудару по кладовищу загинула жінка, що прибирала могилу сина (фото)

Російські військові завдали удару по кладовищу.
Росіяни здійснили авіаудар по цивільній інфраструктурі Хотінської громади. Унаслідок атаки загинула одна жінка, а чоловік отримав поранення.
Про це повідомили в обласній прокуратурі.
Повідомляється, що російські військові близько 10:00 завдали авіаудару керованою бомбою по цивільній інфраструктурі Хотінської громади Сумського району. Бомба впала на місцеве кладовище, внаслідок чого загинула 73-річна жінка, а 42-річний чоловік отримав поранення.
Як повідомив голова громади Микола Торяник, жінка була поранена в момент удару, коли прибирала могилу свого сина. Він також зазначив, що ще троє людей отримали поранення.
Наразі Сумська окружна прокуратура проводить досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що супроводжуються умисним убивством.
Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня під час атаки безпілотниками на Київ серйозно постраждала будівля приватної єврейської школи "Перлина".
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