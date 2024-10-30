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На Сумщині в результаті авіаудару по кладовищу загинула жінка, що прибирала могилу сина (фото)

На Сумщині в результаті авіаудару по кладовищу загинула жінка, що прибирала могилу сина (фото)

Кладовище у Хотінській громаді / Фото: Суспільне Суми

Російські військові завдали удару по кладовищу.

Росіяни здійснили авіаудар по цивільній інфраструктурі Хотінської громади. Унаслідок атаки загинула одна жінка, а чоловік отримав поранення.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Повідомляється, що російські військові близько 10:00 завдали авіаудару керованою бомбою по цивільній інфраструктурі Хотінської громади Сумського району. Бомба впала на місцеве кладовище, внаслідок чого загинула 73-річна жінка, а 42-річний чоловік отримав поранення.

Як повідомив голова громади Микола Торяник, жінка була поранена в момент удару, коли прибирала могилу свого сина. Він також зазначив, що ще троє людей отримали поранення.

Кладовище у Хотінській громаді / Фото: Суспільне Суми / ©
Кладовище у Хотінській громаді / Фото: Суспільне Суми
Наслідки ракетного удару / Фото: Суспільне Суми / ©
Наслідки ракетного удару / Фото: Суспільне Суми

Наразі Сумська окружна прокуратура проводить досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що супроводжуються умисним убивством.

Наслідки ракетного удару / Фото: Суспільне Суми / ©
Наслідки ракетного удару / Фото: Суспільне Суми

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня під час атаки безпілотниками на Київ серйозно постраждала будівля приватної єврейської школи "Перлина".

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