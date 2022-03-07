Під Сумами відбулися бойові зіткнення, є загиблі: яка зараз ситуація в районі

Під Сумами відбулися бойові зіткнення, є загиблі: яка зараз ситуація в районі

У місті працюють аварійні бригади "Обленерго".

Очільник Сумської області Дмитро Живицький доповів про ситуацію станом на 16:00 7 березня.

Про це він повідомив на сторінці у Telegram.

"Внаслідок бомбардування Лебедина 5 березня зруйнована електропідстанція, підприємство "Лебединський хлібзавод", АЗС. Вибиті вікна у будинках. В місті лише частково відновлено елетропостачання, в ряді населених пунктів Лебединської ОТГ воно відсутнє вже третю добу", - йдеться у повідомленні.

У місті працюють аварійні бригади "Обленерго". У Краснопіллі відсутній мобільний зв’язок. Окрім цього, 6 березня у Сумах відбулися бойові зіткнення. Є загиблі. Також 7 березня під Сумами відбулися бойові зіткнення, є загиблі. Наразі невідома кількість загиблих.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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