На Сумщині внаслідок російської атаки загинула відома поетеса (фото)

Цього року Лідія переїхала з Пустогорода до Глухова після обстрілу її будинку росіянами, сподіваючись знайти безпеку, але ворожа атака забрала її життя.

На Сумщині під час російської атаки на гуртожиток 18 листопада загинула поетеса Лідія Родителєва-Процик.

Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

Відомо, що вона переїхала до Глухова цієї осені після того, як її будинок у прикордонному Пустогороді було обстріляно росіянами. Лідія сподівалася знайти безпечніше місце для життя, але на жаль, саме в Глухові вона стала жертвою ворожої атаки.

Поетеса була автором двох збірок ліричних віршів: "Від серця — до серця" (2007) та "Стежками долі»" (2019). Її вірші регулярно публікувалися в місцевих газетах і літературних альманахах. На її вірші також були написані пісні глухівською композиторкою Марією Воропай.

Збірки віршів Лідії Родителєвої-Процик

Внаслідок цієї атаки загинули 12 осіб, серед яких була і Лідія Родителєва-Процик. Смерть поетеси стала ще одним трагічним свідченням наслідків війни для культурних діячів України.

Поетеса Лідія Родителєва-Процик / Фото: Мінкульт

Раніше ТСН.ua писав щемливі подробиці про родину, яку вбила Росія у Глухові.

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