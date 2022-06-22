На Сумщині водолаз "виловив" переносний зенітно-ракетний комплекс “Ігла” (фото)

На Сумщині надзвичайники “виловили” у річці Сейм переносний зенітно-ракетний комплекс “Ігла”.
Він призначений для ураження вертольотів та літаків.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, вибухонебезпечний предмет разом з артилерійським снарядом 125 мм були вилучені з водоймища у селі Корольки Путивльської ОТГ.
Піротехніки вивезли знахідку за межі населеного пункту та знищили.
“Шановні друзі, вкотре застерігаємо вас – не варто спокушатися прохолодою літніх водойм, оскільки у них може чаїтися смерть та біда”, - застерегли в ДСНС України.
Нагадаємо, що німецькі журналісти з Bild потрапили під обстріл окупантів у Лисичанську.
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