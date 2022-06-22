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На Сумщині водолаз "виловив" переносний зенітно-ракетний комплекс “Ігла” (фото)

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На Сумщині водолаз "виловив" переносний зенітно-ракетний комплекс “Ігла” (фото)

Фото: ДСНС України

На Сумщині надзвичайники “виловили” у річці Сейм переносний зенітно-ракетний комплекс “Ігла”.

Він призначений для ураження вертольотів та літаків.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, вибухонебезпечний предмет разом з артилерійським снарядом 125 мм були вилучені з водоймища у селі  Корольки Путивльської ОТГ.

Піротехніки вивезли знахідку за межі населеного пункту та знищили.

“Шановні друзі, вкотре застерігаємо вас – не варто спокушатися прохолодою літніх водойм, оскільки у них може чаїтися смерть та біда”, - застерегли в ДСНС України.

Нагадаємо, що німецькі журналісти з Bild потрапили під обстріл окупантів у Лисичанську.

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