На Сумщині ворог атакував дронами поліцейських — що відомо про наслідки (фото)

Дрони атакували дільничних, коли ті здійснювали патрулювання міста.

На Сумщині, у місті Середино-Буда, що на самому кордоні з РФ, ворог атакував дронами автівку офіцерів поліції, які виконували свої службові обов’язки.

Про це повідомляє поліція Cумської області.

Дрони атакували дільничних, коли ті здійснювали патрулювання міста.

Фото: поліція Cумської області.

"Розуміючи потенційну небезпеку, вони намагалися заховати службовий автомобіль, проте ворог встиг нанести удар. Дрони атакували машину правоохоронців, пошкодивши її. На щастя, поліцейські встигли вибігти з авто й уникли ушкоджень", - повідомили в поліції.

Внаслідок атаки також пошкоджень зазнала одна з багатоповерхівок, розташованих у районі події. Руйнувань зазнала інфраструктура, а автомобіль поліції був серйозно пошкоджений.

Нагадаємо, голова Нацполіції попередив, що технології суттєво просунулися і якщо ще недавно для вбивства потрібна була фізична присутність, то тепер можуть використовувати й дрони.

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