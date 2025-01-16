На Сумщині ворог атакував дронами поліцейських — що відомо про наслідки (фото)

Дрони атакували дільничних, коли ті здійснювали патрулювання міста.
На Сумщині, у місті Середино-Буда, що на самому кордоні з РФ, ворог атакував дронами автівку офіцерів поліції, які виконували свої службові обов’язки.
Про це повідомляє поліція Cумської області.
Дрони атакували дільничних, коли ті здійснювали патрулювання міста.
"Розуміючи потенційну небезпеку, вони намагалися заховати службовий автомобіль, проте ворог встиг нанести удар. Дрони атакували машину правоохоронців, пошкодивши її. На щастя, поліцейські встигли вибігти з авто й уникли ушкоджень", - повідомили в поліції.
Внаслідок атаки також пошкоджень зазнала одна з багатоповерхівок, розташованих у районі події. Руйнувань зазнала інфраструктура, а автомобіль поліції був серйозно пошкоджений.
Нагадаємо, голова Нацполіції попередив, що технології суттєво просунулися і якщо ще недавно для вбивства потрібна була фізична присутність, то тепер можуть використовувати й дрони.
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