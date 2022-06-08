На Сумщині ворог накрив артилерійським та мінометним вогнем прикордонні райони: стріляли з території Росії

На Сумщині ворог накрив артилерійським та мінометним вогнем прикордонні райони: стріляли з території Росії

Ворожі обстріли у Сумській області 7 червня, на щастя, не призвели до жертв та руйнувань.

Після ранкового обстрілу території Сумської області у вівторок, 7 червня, російські війська ще тричі відкривали вогонь із артилерії та мінометів.

Як повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, усі обстріли велися з території РФ.

За його словами, близько полудня ворог вів вогонь з артилерії по Великописарівській та Юнаківській громадах.

“Після 15.00 був прильот з міномета по Краснопільщині. Майже о 23.00 рашисти почали гатити з мінометів по територіях Шосткинського району”, - повідомив Живицький.

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Голова Сумської ОВА наголосив, що в усіх випадках ворог вів вогонь зі своєї території. “Руйнувань та постраждалих, попередньо, немає”, - додав керівник обласної адміністрації.

Нагадаємо, у ніч проти 7 червня російські окупанти обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області з "Ураганів". Постраждала одна людина.

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