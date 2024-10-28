На Сумщині ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури

На Сумщині, у понеділок, 28 жовтня ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району, застосувавши БпЛА типу “Шахед”.

Про це повідомляє Сумська військова адміністрація.

На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться відновлювальні роботи.

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У результаті протиповітряних боїв підрозділами ППО Сухопутних військ та Повітряних сил ЗСУ було знищено 6 ворожих “Шахедів”.

Усього, з початку року наші зенітники збили 406 російських безпілотників.

Нагадаємо, російські війська вночі та вранці 22 жовтня масовано вдарили по Сумах "Шахедами", а саме – по багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури. Загинули троє людей.

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