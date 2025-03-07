На Сумщині ворог знищив енергетичні, газовий об’єкти та активізувались диверсанти

Наразі без світла в області залишаються близько 10 тис. абонентів. Водночас у регіоні активізувалися російські диверсійні-розвідувальні групи.

Російські війська продовжують атакувати енергетичні об’єкти в Сумській області та активізували диверсійно-розвідувальні дії. Лише за минулу добу ворог завдав ударів по чотирьох об’єктах енергетики у прикордонних громадах.

Про це очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомив у ефірі телемарафону 7 березня.

Очільник ОВА поінформував, що протягом доби на Сумщині було зафіксовано 63 обстріли. Люди не постраждали, однак були пошкоджені енергетичні об’єкти.

"Інфраструктура, зокрема ще й енергетичні об’єкти були знищені. І газові комунікації – теж один об’єкт. Тому ворог продовжує бити по критичних інфраструктурних об’єктах Сумщини", – сказав Артюх.

Він зауважив, що 7 березня енергетики розпочали відновлювальні роботи. Наразі без світла залишаються близько 10 тис. абонентів.

Він зазначив, що для Сумщини першим та найпотужнішим викликом є боротьба з повітряними атаками ворога і наслідками застосування авіазасобів ураження.

"Безумовно, як зазвичай, більшість ракет і більшість безпілотних літальних апаратів, які ворог спрямовує по всій Україні, проходять через територію Сумщини. Також, на жаль, ворог продовжує бити і по наших громадах. Сьогодні завдяки нашим силам ППО, Збройним силам та іншим силам безпеки було збито 13 "Шахедів", – розповів очільник ОВА.

Він зауважив, що від початку 2025 року на Сумщині було збито вже 617 "Шахедів". Тоді як за весь 2024 рік захисники неба знищили до 766 ворожих безпілотників.

"Тобто інтенсивність обстрілів значно збільшується. Ба більше, (росіяни – ред.) почали застосовувати інтенсивніше системи залпового вогню зараз по наших прикордонних громадах. Це і безпілотні літальні апарати FPV-дрони, і авіаційні засоби ураження з використанням КАБів зросли вчетверо", – розповів Артюх.

Диверсійно-розвідувальні групи ворога

Він також підтвердив, що російські диверсійно-розвідувальні групи інтенсифікували свої спроби перетину українського кордону.

"Так, це другий виклик для Сумщини. Останні тижні почалася інтенсивність застосування диверсійних груп противника. Це починаючи з Шосткинського району, і інтенсивно почав застосовувати ворог у Сумському районі", – сказав начальник ОВА.

Він також заявив про наявність інформації, що така ситуація триватиме.

"Ми попередили наше населення і була вчора Рада оборони області. Цю інформацію ми людям надали, щоб вони були готові і не перебували у районах можливого застосування ворогом диверсійних груп", – повідомив Артюх.

Нагадаємо, у ніч проти 7 березня росіяни атакували об'єкти газовидобутку у Полтавській області та об’єкти енергетики – в Одеській.