На Сумщині з дна річки підняли російський танк, який затонув разом з екіпажем – фото

На Сумщині з дна річки підняли російський танк, який затонув разом з екіпажем – фото

Танк потонув на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

На Сумщині ДСНС і тероборона ЗСУ України з дна річки підняли російський танк, який раніше затонув разом з екіпажем на початку вторгнення Росії на територію України.

Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці генерального штабу ЗСУ. Повідомляється, що згідно з українським та міжнародним законодавством з тілами потонулих у танку російських військових проведуть відповідні процедури.

facebook.com/GeneralStaff.ua

facebook.com/GeneralStaff.ua

А що буде з потонулою бойовою машиною – належить визначити у рамках закону спеціальній експертній групі.

Так би мовити, ДСНС і тероборона утримують ще й підводні рубежі і зачищають підводників.

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