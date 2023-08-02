На Сумщині з-під завалів дістали унікальні гравюри, присвячені Голодомору – фото

У Сумській області надзвичайники врятували значну частину унікальних ліноритів, присвячених Голодомору. Гравюри знайшли під завалами Сумського училища, у яке росіяни 29 липня поцілили ракетою.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Тоді ворожа ракета зруйнувала навчальний корпус Сумського міжрегіонального вищого професійного училища, де був розташований Центр досліджень руху опору Голодоморів на Сумщині.

Від початку його відкриття (майже шість років) тут діяла унікальна виставка графічних малюнків Миколи Бондаренка "Україна – 1933: кулінарна книга. Пам'ять людська". Експозиція включала 89 робіт.

"Після ракетної атаки росіян унікальні роботи, завдяки яким практично весь світ дізнався про Геноцид українців, опинились під завалами. Завдяки відповідальній та злагодженій роботі підрозділів ДСНС Сумщини, допомозі співробітників закладу та волонтерів більшість ліноритів Миколи Бондаренка – 66 гравюр – були врятовані", - йдеться у повідомленні.

На Сумщині з-під завалів дістали унікальні гравюри, присвячені Голодомору.

На Сумщині з-під завалів дістали унікальні гравюри, присвячені Голодомору.

На Сумщині з-під завалів дістали унікальні гравюри, присвячені Голодомору.

На Сумщині з-під завалів дістали унікальні гравюри, присвячені Голодомору.

На Сумщині з-під завалів дістали унікальні гравюри, присвячені Голодомору.

Книга-альбом "Україна-1933: кулінарна книга. Пам’ять людська" Миколи Бондаренка відтворює "меню" часів Голодомору 1932–1933 років. Для її створення художник збирав і записував "кулінарні рецепти", спогади очевидців, а також рідкісні світлини та архівні документи, серед яких, зокрема, списки померлих від голоду в селах Буринського району Сумської області.

Нагадаємо, у Харкові затримали групу коригувальників – наводили удари по об'єктах ЗСУ.