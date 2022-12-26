На Сумщині зафіксовано майже два десятки вибухів після обстрілу з території РФ

Армія окупантів вчергове поцілила з мінометів по прикордонню Сумської області.
У Сумській області зафіксовано 16 вибухів після мінометного обстрілу з території Російської Федерації.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у Facebook.
Зокрема, армія окупантів вчергове поцілила з мінометів по прикордонню Сумської області.
"З 12:40 до 13:05 повідомили про 16 "приходів", ймовірно, з міномета 120 мм, попередньо в район населеного пункту Сидорівка. Втрат серед особового складу та техніки немає. Інформації про пошкодження цивільної інфраструктури не надходило", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше росіяни вдарили із РСЗВ по двох прикордонних громадах Сумщини. Було зафіксовано 23 "прильоти" за день.
Також на Сумщині російські військові з мінометів обстріляли похоронну процесію. Ворог атакував подвір'я та дорогу біля будинку покійного. На щастя, люди встигли сховатися в укриття.
До того ж раніше повідомлялося про те, ворог випустив 226 снарядів та мін по прикордонню на Сумщині.
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