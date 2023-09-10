На Сумщині зафіксували ворожі безпілотники: "Шахеди" рухаються на захід - Повітряні сили

У Повітряних силах закликають громадян у разі оголошення повітряної тривоги обов'язково ховатися в укриттях.
Пізно увечері в неділю, 10 вересня, у небі над Сумською областю зафіксовано рух російських безпілотників.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
"Група "Шахедів" на Сумщині, рухається у західному напрямку! Можливе поширення тривог за вектором переміщення ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.
За короткий час загроза застосування ворогом ударних БпЛА поширилася також на Чернігівську область.
У Повітряних силах закликають громадян у разі оголошення повітряної тривоги у областях обов'язково ховатися в укриттях.
Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня ворог атакував Київ безпілотними літальними апаратами. Силам ППО вдалося збити 26 дронів із 33.
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