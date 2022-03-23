На Сумщині загарбники не дають хоронити померлих і гонять людей пішки до Росії

На Сумщині загарбники не дають хоронити померлих і гонять людей пішки до Росії

Жінки народжують дітей просто вдома, бо нема ніякої можливості дістатися до лікарні.

Тростянець найбільше на Сумщині потерпає від російських окупантів. Росіяни вбивають мирне населення, у людей немає води, електрики, ліків.

Про це розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Небезпечно просто перебувати на вулиці. Вони (окупанти — Ред.) розстріляли жінку, яка їхала містом на велосипеді. Не дають можливості ховати померлих, ховати загиблих. Є дуже велика проблема щодо зберігання тіл у морзі", — повідомив Живицький.

За його словами, жінки народжують дітей просто вдома, бо нема ніякої можливості дістатися до лікарні. Крім того, лікарня неодноразово була обстріляна.

"Окупанти викрали останній автомобіль екстренної медичної допомоги і просто фізично неможливо надвати меддопомогу людям, які не можуть дістатися лікарні самостійно", — сказав голова ОВА.

Пожежу, яка спалахнула у Тростянці, неможливо загасити. Через вуличні бої рятувальники не можуть дістатися до місця горіння і загасити його.

Крім того, продовжується терор по селах Краснопільської громади на Сумщині. Окупанти ходять по хатах, забирають мобільні телефони, рушниці у місцевих мисливців, займають школи, будинки, виганяють людей просто на вулицю. Загарбники змушують людей пішки йти до Росії, але місцеві відмовляють під загрозою розправи.

Живицький розповів про те, що в Сумській області під час обстрілів було пошкоджено газопровід. Близько 20-25 тисяч людей залишаються без постачання газу.

Також окупанти продовжують обстрілювати і самі Суми.

Раніше повідомлялося, що окупанти кинули гранату в мирних мешканців Тростянця, загинуло двоє чоловіків.

Нагадаємо, що на Сумщині росіяни заганяють місцевих у фейкові "зелені коридори" і використовують, як "живі щити".

Раніше на Сумщині окупанти викрали "швидкі" та влаштували бій між собою через "шашличну". Також повідомлялося, що окупанти обстрілювали населені пункти Сумщини з вокзалу у Тростянці.

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