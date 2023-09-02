На Сумщині загинув слідчий просто під час документування злочинів росіян: фото

Росіяни 2 вересня вкотре обстріляли Сумщину. Під час атаки загинув капітан поліції, який збирав докази злочинів окупантів.

Сьогодні, 2 вересня, внаслідок ворожого обстрілу Середини-Буди на Сумщині загинув 32-річний слідчий, капітан поліції Руслан Фараонов. Він у момент удару документував російські злочини.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко

За його словами, росіяни завдали нового удару під час того, як капітан Руслан Фараонов документував наслідки попередніх руйнувань, спричинених атакою Росії.

Капітан поліції Руслан Фараонов, якого вбила РФ на Сумщині / Фото: Ігор Клименко

У загиблого слідчого залишилися дружина, яка служить в ювенальній поліції, та дві доньки 11 та 12 років. Клименко пообіцяв, що про сім’ю капітана поліції неодмінно попіклуються.

"Прикордоння Сумщини щодня під вогнем росіян. Лише упродовж минулого тижня зафіксовано 187 обстрілів, унаслідок яких загинуло 3 осіб і ще 16 отримали поранення", - додав міністр.

Нагадаємо, 1 вересня російські окупанти вкотре завдали ракетного удару по Сумщині, внаслідок чого уламкових поранень зазнали четверо місцевих мешканців. Також було пошкоджено 16 багатоквартирних будинків.

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