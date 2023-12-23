На Сумщині заочно засудили блогера-мільйонника Подоляку, який виправдовує війну Росії – подробиці

На Сумщині блогера-мільйонника визнано винним у поширенні інформації та в співпраці з Росією, що містить виправдовування збройної агресії проти України. Чоловіка засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 15 років. Прокуратура не уточнила імені та прізвища блогера, проте йдеться про Юрія Подоляку.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Так, у суді доведено, що 48-річний чоловік народився та тривалий час проживав у м. Суми, однак від 2014 року виїхав до Росії та на даний час здійснює поширення інформації з території держави-агресора.

"У своїх дописах, які він оприлюднює в соціальних мережах та має мільйонну аудиторію в Росії, блогер називає себе головним спікером війни та, за його словами, допомагає росіянам "мобилизоваться и держать информационный удар". Виправдовуючи поразки військових РФ, блогер розповідає підписникам, що українські військовослужбовці "прикрывшись мирным населением, осуществляют военные переброски", а гуманітарна катастрофа в окупованих Росією містах "вызванная в первую очередь действиями со стороны Киева. И пока российские войска не разгромят вооруженные силы Украины, к сожалению, так всё и будет", - розповіли правоохоронці.

Оскільки блогер наразі не в Україні, стосовно нього здійснювалось спеціальне судове провадження. Водночас за клопотанням слідчого, погодженого прокурором, на майно обвинуваченого, яке перебуває на території Сумської області рішенням суду накладено арешт.

Що відомо про Юрія Подоляку

Юрій Подоляка – проросійський журналіст та блогер.

СБУ 2023 року повідомила йому про підозру в державній зраді, пропаганді війни, заперечення збройної агресії рф проти України, дії на зміну конституційного ладу України. Заклики до зміни меж території України.

Також слідство встановило, що Подоляка причетний до коригування ракетних ударів по Миколаєву на початку повномасштабного вторгнення рф. Він отримував розвіддані від ексочільника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа, який відбував довічне ув’язнення за держзраду. Подоляка переправляв відомості своїм "кураторам" з російських спецслужб.

Блогер-зрадник регулярно виступав на пропагандистських телеканалах, у тому числі на ток-шоу соловйова. Під час ефірів закликав до захоплення України та підтримки російських окупаційних угруповань.

19 травня 2022 року Сумська обласна прокуратура повідомила блогеру про підозру в поширенні інформації, яка містить виправдовування збройної агресії російської федерації проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Юрій Подоляка 2014 року виїхав з України. Наразі він перебуває у Росії, де займається поширенням фейків та пропаганди за допомогою соціальних мереж, зокрема через Telegram, та Youtube.

Він також адміністратор та засновник сайту "Насправді". Являється фігурантом бази "Миротворець".



Нагадаємо, СБУ ідентифікувала трьох російських військових, які під час окупації Харківщини вбили українського патріота – його тіло розчленували й спалили.

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