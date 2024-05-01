На Сумщині запровадили нові обмеження через обстріли: що тепер під забороною

Зокрема, заборонений вільний в’їзд у межі п’ятикілометрової зони від держкордону поза межами населених пунктів у смузі відповідальності ОТУ "Сіверськ".

Сумська ОВА запровадила нові обмеження в області у зв'язку з постійними російськими обстрілами.

Про це свідчить документ, опублікований Сумською ОВА 1 травня.

Так, на території Сумської області у період від 22 квітня до завершення дії правового режиму воєнного стану встановлюються додаткові тимчасові обмеження особливого режиму.

Обмеження в Сумській області – перелік

Заборона на вільний в’їзд (допуск), перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов’язаних із будівництвом, облаштуванням та утриманням інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, проведенням аварійних, рятувальних робіт, наданням екстреної медичної допомоги, реагуванням на правопорушення, їх попередженням, розкриттям та розслідуванням, проведенням погоджених робіт на землях сільськогосподарського призначення у межах п’ятикілометрової зони від держкордону України поза межами населених пунктів у смузі відповідальності ОТУ "Сіверськ".

Заборона на проведення робіт, не пов’язаних з виконанням завдань у ході підготовки та ведення операції (бойових дій) та охорони держкордону, а також в інших випадках, визначених Інструкцією про тимчасові обмеження в межах п’ятикілометрової зони від держкордону України у смузі відповідальності ОТУ "Суми".

Заборона на сівбу високорослих сільськогосподарських культур, догляд за ними та збирання врожаю таких культур на відстані 500 м навколо фортифікаційних споруд на території Сумської області. Водночас дозволяється за межами окремих елементів фортифікаційних споруд на території області сівба низькорослих сільськогосподарських культур, догляд за ними та збирання врожаю таких культур.

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У документі йдеться про території Сумщини, підпорядковані:

Конотопській, Охтирській, Сумській, Шосткинській районним державним адміністраціям;

Білопільській, Великописарівській, Дружбівській, Есманській, Зноб-Новгородській, Краснопільській, Миколаївській (сільській), Миропільській, Новослобідській, Путивльській, Свеській, Середино-Будській, Хотінській, Юнаківській, Шалигинській територіальним громадам.

До слова, раніше в ЗСУ повідомили, що РФ перекинула до кордону із Сумщиною близько чотирьох батальйонів чеченців. Вони перебувають на відстані 150-200 км до кордону з областю.

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