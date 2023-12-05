На Сумщині заступник голови громади "зливав" ФСБ розвіддані і брехав про перебування у полоні (фото)

Служба безпеки України затримала ексзаступника голови громади Сумської області, який передавав російській спецслужбі розвіддані на прикордонній території, а також брехав про перебування у полоні окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Підозрюваний був завербований росіянами ще до початку повномасштабного вторгнення. До травня 2022 року він обіймав посаду заступника однієї з об’єднаних територіальних громад регіону.

"Коли частину Сумщини окупували, зловмисник виїхав до Росії через ворожий блокпост. На території країни-агресорки він зустрівся зі своїм куратором з ФСБ, від якого отримав завдання щодо розвідувально-підривної діяльності в Україні. За кілька днів російський агент повернувся до прикордонного району, частина якого ще була окупована, а своє зникнення пояснював начебто перебуванням "у полоні" в рашистів", - йдеться у повідомленні.

За завданням ФСБ фігурант, перебуваючи на посаді заступника голови ОТГ, продовжив збирати інформацію про місця переміщення та озброєння українських захисників у прикордонній частині області.

Переписка заступника голови громади на Сумщині з окупантами

Переписка заступника голови громади на Сумщині з окупантами

Згодом зловмисник звільнився з посади та влаштувався до місцевої агрофірми і під виглядом робочих поїздок розвідував інформацію для окупантів. Зокрема, дізнавався місця базування підрозділів ЗСУ, Держприкордонслужби та Національної гвардії, які залучені до оборони північно-східних рубежів України.

Крім того, використовуючи особисті зв’язки, зрадник збирав персональні дані командирів військових частин та очільників місцевих громад.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час спроби передати геолокації декількох підрозділів Сил оборони.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Львові відомому лікарю Ігорю Бернику, який за хабар хотів виїхати за кордон, суд виніс вирок.

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