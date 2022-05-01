На Сумщині затримали мера Бурині, його заступника та депутата міськради: підозрюють у співпраці з окупантами

На Сумщині затримали мера Бурині, його заступника та депутата міськради: підозрюють у співпраці з окупантами

На Сумщині міському голові Бурині Вікторові Ладусі, його заступнику та депутату міськради повідомлено про підозру у співпраці з окупантами.

Їх підозрюють у співпраці з росіянами та матеріальному забезпеченні збройних формувань окупантів.

Про це інформує Офіс генерального прокурора

За даними слідства, під час окупації території Буринської громади Конотопського району чиновники начебто погодилися на співпрацю з загарбниками.

"Підозрювані здійснювали інформаційну діяльность, спрямовану на підтримку дій держави-агресорки. Також вони забезпечували її збройні формування житлом, пальним та продуктами харчування", — йдеться в повідомлені Офісу генпрокурора.

Наразі їх затримали правоохоронці, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Як пише "Новинарнія", крім Ладухи затримали його першого заступника Євгена Базиму, а також депутата Олександра Гудименка.

Керівник юридичного відділу виконкому Буринської міськради Вячеслав Дериземля розповів журналістам видання, що зв’язок із міським головою обірвався, коли Ладуха поїхав до столиці давати свідчення до Центрального управління СБУ. Дериземля переконує, що мер не співпрацював з ворогом.

У відеозверненні 2 березня Ладуха запевняв, що Буринь — це Україна.

"Ніхто нікуди не здавався. Ми працюємо по українських законах. У нас майорить прапор. Громада в нас невелика. Але патріотичний дух у всіх стовідсотковий. Тут всі за Україну і боронитимуть свій клапоть землі до останнього. Хочу сказати ще раз: Буринь — це Україна", — заявляв тоді мер.

Раніше було затримано двох колаборантів, які розстріляли мирних жителів Великої Димерки.

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