На Сумщині збили "Шахед" зі стрілецької зброї: з'явилися фото

У Сумській області прикордонники зі стрілецької зброї збили ударний БПЛА типу "Шахед".

Про це повідомили в ДПСУ.

Після падіння ворожий безпілотник не здетонував.

На Сумщині збили "Шахед" зі стрілецької зброї / Фото: Держприкордонслужба України

Прикордонники показали фото залишків ударного дрона.

На Сумщині збили "Шахед" зі стрілецької зброї / Фото: Держприкордонслужба України

На Сумщині збили "Шахед" зі стрілецької зброї / Фото: Держприкордонслужба України

Нагадаємо, у ніч на 16 вересня 2024 року противник атакував Україну ударними БПЛА типу Shahed-131/136. Основний напрямок удару – Київщина.

У результаті протиповітряного бою було збито 53 ворожі ударні БПЛА в Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Ще три ворожих безпілотники локаційно втрачені в кількох регіонах, попередньо без постраждалих та наслідків.

Чи здатні безпілотні літальні апарати повернути Україні ініціативу у війні?