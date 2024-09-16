На Сумщині збили "Шахед" зі стрілецької зброї: з'явилися фото

Прикордонники показали фото залишків ударного дрона.
У Сумській області прикордонники зі стрілецької зброї збили ударний БПЛА типу "Шахед".
Про це повідомили в ДПСУ.
Після падіння ворожий безпілотник не здетонував.
Прикордонники показали фото залишків ударного дрона.
Нагадаємо, у ніч на 16 вересня 2024 року противник атакував Україну ударними БПЛА типу Shahed-131/136. Основний напрямок удару – Київщина.
У результаті протиповітряного бою було збито 53 ворожі ударні БПЛА в Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях.
Ще три ворожих безпілотники локаційно втрачені в кількох регіонах, попередньо без постраждалих та наслідків.
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