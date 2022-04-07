На Сумщині знайшли закатованого окупантами чоловіка зі зв’язаними руками

Після відступу окупантів стають відомі їхні жахливі злочини.
На території Боромлянської громади Сумської області продовжують знаходити закатованих окупантами людей.
Про це розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
У одного з чоловіків було зав’язане обличчя та зв’язані руки, на правій нозі – рвані рани. Особа загиблого поки що не встановлена. Цими випадками займається прокуратура.
Раніше Дмитро Живицький повідомляв про трьох закатованих окупантами людей у Конотопському районі.
Нагадаємо, що ЗСУ звільнили Тростянець від окупантів.
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