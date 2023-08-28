На Сумщину проривалась російська ДРГ: відомо про загибель 4 українських військових (фото)

Бійці 101-ї окремої бригади Територіальної оборони потрапили під мінометний обстріл під час бою з ворожою ДРГ.
У п'ятницю, 25 серння, на Сумщину намагалася прорватися російска ДРГ. Під час відбиття ворожої атаки загинули четверо українських захисників.
Про це стало відомо з повідомлень місцевої влади.
Військові 101-ї окремої бригади Територіальної оборони потрапили під мінометний обстріл під час бою з російською ДРГ між селами Ходине та Мишутине Шосткинського району Сумської області.
Міський голова Вараша на Рівненщині Олександр Мензул повідомив, що в цьому бою загинули троє його земляків: 25-річний Олександр Матвійчук, 32-річний Олександр Марчук та 29-річний Ігор Касянчик.
Всі вони були з Вараша та Вараської громади.
Про загибель четвертого бійця, Миколи Бровчука, повідомили на сторінці Ясінянської громади на Закарпатті. Микола Бровчук, 1976 року, народився в селі Чорна Тиса, а проживав у селі Кваси Ясінянської ТГ.
Раніше повідомлялося, що на Сумщині внаслідок обстрілу з гелікоптера пошкоджено склад із зерном.
Нагадаємо, що російські ДРГ періодично тероризують прикордонні громади Сумщини та Чернігівщини. Так, у ніч проти 15 серпня окупанти намагалися проникнути через Новгород-Сіверську територіальну громаду, що на Чернігівщині.
Читайте також:
- Російські ДРГ декілька разів за липень намагалися прорвати кордон на півночі України - Наєв
- Безпілотник вдарив по школі на Сумщині: є загиблі, під завалами - люди
- В РФ сперечаються про свої втрати від "української ДРГ" на Брянщині: від одного до 4-х загиблих окупантів