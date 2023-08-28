На Сумщину проривалась російська ДРГ: відомо про загибель 4 українських військових (фото)

Бійці 101-ї окремої бригади Територіальної оборони потрапили під мінометний обстріл під час бою з ворожою ДРГ.

У п'ятницю, 25 серння, на Сумщину намагалася прорватися російска ДРГ. Під час відбиття ворожої атаки загинули четверо українських захисників.

Про це стало відомо з повідомлень місцевої влади.

Військові 101-ї окремої бригади Територіальної оборони потрапили під мінометний обстріл під час бою з російською ДРГ між селами Ходине та Мишутине Шосткинського району Сумської області.

Міський голова Вараша на Рівненщині Олександр Мензул повідомив, що в цьому бою загинули троє його земляків: 25-річний Олександр Матвійчук, 32-річний Олександр Марчук та 29-річний Ігор Касянчик.

Всі вони були з Вараша та Вараської громади.

Про загибель четвертого бійця, Миколи Бровчука, повідомили на сторінці Ясінянської громади на Закарпатті. Микола Бровчук, 1976 року, народився в селі Чорна Тиса, а проживав у селі Кваси Ясінянської ТГ.