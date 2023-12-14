На Сумщину спробувала прорватися російська ДРГ: який результат бою

Українські бійці відкрили по ворогу вогонь на ураження.
У Сумській області 13 грудня українські прикордонники вступили у бій із російською диверсійно-розвідувальною групою.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі України 14 грудня.
В ДПСУ уточнили, що минулої доби прикордонний наряд виявив декілька російських диверсантів, які рухалися з території країни-агресорки. Українські бійці відкрили по ворогу вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій.
Для посилення напрямку на місце висунулися резерви підрозділів ДПСУ та Сил оборони України, залучили артилерійський та мінометний розрахунки.
В результаті бою російські диверсанти відійшли. Втрати ворога уточнюються.
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Зауважимо, за інформацією українського Генштабу, ситуація на Волинському та Поліському напрямках – без суттєвих змін. Водночас на Сіверському та Слобожанському ворог проводить активну диверсійну діяльність та нарощує мінно-вибухові загородження.
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