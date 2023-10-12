На Сумщину вночі проривалась російська ДРГ: у ЗСУ пояснили тактику окупантів

За 2 останні місяці відбулося близько 10 спроб прориву ДРГ на територію України.

Російські окупанти не відмовилися від намірів тероризувати прикордонні Сумщину та Чернігівщину своїми ДРГ.

Про це заявив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх в ефірі телемарафону.

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"На превеликий жаль, ворог утримує темп спроб прориву диверсійно-розвідувальних груп", – каже Повх.

Відомо, що влітку їх було близько десятка за 2 місяці. Також і за 2 останні місяці відбулося близько 10 спроб прориву диверсійно-розвідувальних груп на територію України.

В останньому випадку під прикриттям артилерійських ударів ворожа ДРГ спробувала прорватися через державний кордон. Проте окупанти були зупинені вже українським артилерійським вогнем з території України, зазнали втрат та відступили.

Він уточнив, що диверсантів виявили і зупинили військовослужбовці однієї з бригад територіальної оборони.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 жовтня, російські диверсанти намагалися прорватися на територію Сумщини.

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Вчора, 11 жовтня, Центр національного спротиву попереджав, що росіяни готують нову хвилю диверсій на Сумщині.

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