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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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На Сумщині неспокійна ніч: пошкоджено десятки будинків і авто

У ніч на 8 липня російські БпЛА атакували селище Недригайлів у Сумській області. Поранено трьох людей, один госпіталізований, пошкоджено будинки.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
На Сумщині неспокійна ніч

На Сумщині неспокійна ніч.

У ніч проти понеділка російські ударні дрони атакували селище Недригайлів на Роменщині. Внаслідок удару постраждали троє людей, один із них госпіталізований із опіками.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

На Сумщині неспокійна ніч.

На Сумщині неспокійна ніч.

За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 12 приватних житлових будинків. Удар також знищив один автомобіль повністю, ще шість машин отримали пошкодження. Крім того, постраждала будівля станції техобслуговування.

Через обстріл понад 80 абонентів залишилися без електропостачання. Бригади енергетиків уже працюють над відновленням мереж.

На місці працюють рятувальники, фіксуються масштаби руйнувань, місцевим мешканцям надається необхідна допомога.

“Вдячний усім службам, які оперативно реагують та допомагають людям”, — зазначив Григоров.

Нагадаємо, уночі проти 9 липня Росія встановила новий рекорд обстрілів. Сили РФ запустили по Україні сім крилатих ракет, шість “Кинджалів” та 728 безпілотників різного типу.

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