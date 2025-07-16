На Сумщині зросла кількість російських дезертирів: що чекає на втікачів

Полонені російські військові. Фото ілюстративне / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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На Сумському напрямку зросла кількість російських дезертирів.

Про це повідомив військовий батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман».

За його інформацією, дезертирів самі росіяни зрештою знаходять, передають своїм командирам, а ті вже «обнуляють» і оформлюють як «СОЧ» (самовольное оставление части), аби не платити родичам компенсацію.

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Тому «Осман» закликав росіян здаватися в полон.

«Звертайтесь у проект „Хочу жить“ — покайфуєте у нас під наглядом „червоного хреста“, повернетесь додому з бабками, а ми своєю чергою повернемо додому наших людей. Втеча для вас — це смерть. Завжди. Ви самі бачили сотні таких прикладів», — сказав військовий.

Раніше Бунятов розповів, що у Краматорську втекли полонені солдати РФ. Проте згодом натякнув, що їх ліквідували.