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- Війна
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На Сумщині зросла кількість російських дезертирів: що чекає на втікачів
За інформацію «Османа», російських дезертирів свої ж «обнуляють» і оформлюють як «СОЧ» (самовольное оставление части), аби не платити родичам компенсацію.
На Сумському напрямку зросла кількість російських дезертирів.
Про це повідомив військовий батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман».
За його інформацією, дезертирів самі росіяни зрештою знаходять, передають своїм командирам, а ті вже «обнуляють» і оформлюють як «СОЧ» (самовольное оставление части), аби не платити родичам компенсацію.
Тому «Осман» закликав росіян здаватися в полон.
«Звертайтесь у проект „Хочу жить“ — покайфуєте у нас під наглядом „червоного хреста“, повернетесь додому з бабками, а ми своєю чергою повернемо додому наших людей. Втеча для вас — це смерть. Завжди. Ви самі бачили сотні таких прикладів», — сказав військовий.
Раніше Бунятов розповів, що у Краматорську втекли полонені солдати РФ. Проте згодом натякнув, що їх ліквідували.