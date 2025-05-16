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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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59
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На Сумщині ЗСУ дошкуляють російські дрони на оптоволокні — військовий оглядач

На Сумщині та на суміжних ділянках кордону ситуація залишається напруженою.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Українські військові

Українські військові / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Сумщині, а також на суміжних ділянках по той бік кордону ситуація складна.

Про це інформує 16 травня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников.

  • На Курщині та Білгородщині — глуха оборона.

    На Сумщині українські воїни намагаються стабілізувати ситуацію.

  • Траса у бік Курщини прострілюється зі всього, а особливо дошкуляють дрони на оптоволокні.

    “Їх там більше, ніж комарів у районі Дронівки на Донеччині”, — зіронізував блогер.

Раніше головком Сирський розповів, що РФ намагається захопити прикордоння Сумщини.

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