- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 59
- Час на прочитання
- 1 хв
На Сумщині ЗСУ дошкуляють російські дрони на оптоволокні — військовий оглядач
На Сумщині та на суміжних ділянках кордону ситуація залишається напруженою.
На Сумщині, а також на суміжних ділянках по той бік кордону ситуація складна.
Про це інформує 16 травня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников.
На Курщині та Білгородщині — глуха оборона.
На Сумщині українські воїни намагаються стабілізувати ситуацію.
Траса у бік Курщини прострілюється зі всього, а особливо дошкуляють дрони на оптоволокні.
“Їх там більше, ніж комарів у районі Дронівки на Донеччині”, — зіронізував блогер.
Раніше головком Сирський розповів, що РФ намагається захопити прикордоння Сумщини.