На Сумщині зупинили просування 50-тисячного війська РФ: деталі від ЗСУ

Війська РФ / © Associated Press

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У Сумській області та на Курському напрямку дії ЗСУ скували угруповання російських військ чисельністю близько 50 тисяч осіб, які не були перекинуті на Покровський і Новопавлівський напрямки. Просування окупантів на Сумщині вдалось зупинити.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що російські війська не полишають спроб здійснювати штурмові дії у прикордонні Сумської області. Наразі ситуацію вдалося стабілізувати.

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“Просування ворога зупинено по лінії Юнаківка — Яблунівка — Новомиколаївка — Олексіївка — Кіндратівка — кордон РФ — плацдарм на території РФ у Глушковському районі Курської області”, — наголосили в Генштабі.

Українські війська тримають оборону по визначеному рубежу, проводять заходи з підготовки та здійснення контрнаступальних дій для витіснення військ РФ.

“Внаслідок успішних дій українських воїнів звільнено населений пункт Андріївка. Крім того, наші підрозділи просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши противника далі від Сум”, — повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що українські війська просунулися на двох напрямках на фронті, зокрема, в Сумській області неподалік Олексіївки.

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В ОВА наголошують, що Сумська область сильно потерпає від обстрілів. Лінія бойового зіткнення в регіоні наразі становить близько 45 кілометрів. Втім, РФ не вдасться дійти до обласного центру та окупувати Суми.

Зараз FPV-дрони до Сум не долітають. Втім, росіяни намагаються обстрілювати місто зі ствольної артилерії. Зокрема, про це свідчить нещодавній удар, ймовірно, з гармати “Гіацинт” по селу Піщане, розташованому за кілометр від обласного центру.

Дата публікації 14:19, 30.06.25 Кількість переглядів 58 Працівники самі кинули рятувати вцілілий транспорт: РФ атакувала водоканал в Одесі