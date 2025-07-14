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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
398
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На Сумському напрямку загострюється ситуація: деталі від "Османа"

Російські дрони дедалі ближче підлітають до кордону міста Суми.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Фронт

Фронт / © ТСН.ua

На Сумському напрямку лінія бойового зіткнення переходить у позиційну війну, як це відбувається на більшості напрямків. Коли ЗСУ починають просуватися, армія РФ кидає у бій резервістів.

Про це повідомив Станіслав Бунятов із позивним «Осмáн».

За його словами, щойно українські військові десь починають просування — туди одразу засилають купу резервів. Щойно російські війська починають рух — їх знищують дрони та артилерія.

«Ворожі FPV все ближче підлітають до кордону міста Суми, наші FPV все ближче до одного з російських міст», — констатував він.

Нагадаємо, 14 липня армія РФ вдарила по Сумщині. Є загиблі та поранені. Відомо, що:

  • у Шосткинській громаді внаслідок ударів БпЛА та керованих авіабомб загинуло двоє чоловіків — 50 та 55 років. Вони перебували на вулиці під час атаки та загинули на місці від отриманих травм.

  • поранено четверо мешканців одного з багатоквартирних будинків – серед них 7-річна дитина. Госпіталізовані 30-річна мати з сином, вони не важкі. Ще одну 30-річну жінку прооперували. Також до медиків звернувся 30-річний чоловік, лікується амбулаторно.

  • у Шостці пошкоджені близько 30 багатоповерхових, приватних будинків і нежитлових будівель. Зруйнований об’єкт цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків, масштаби руйнувань уточнюються.

  • у Сумській громаді внаслідок влучань БпЛА виникла пожежа. Пошкоджені нежитлові будівлі. На щастя, минулося без постраждалих.

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Дата публікації
Кількість переглядів
398
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