На Сумському напрямку ЗСУ зупинили наступ РФ: де тривають запеклі бої

ЗСУ на фронті / © Associated Press

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На окремих ділянках Сумського напрямку українським військовим вдалося зупинити просування російських сил.

Про це повідомив мер Генічеська Станіслав Бунятов, який воює під позивним «Осмáн».

За його словами, ситуація на лінії фронту залишається складною, особливо в районі Юнаківського напрямку, де противник продовжує тиснути і має часткове просування.

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Загроза залишається актуальною, і ситуація потребує постійного моніторингу.

Нагадаємо, російські війська на Сумському напрямку мають певне просування, однак наразі не здатні прорвати українську оборону. Як зазначають військові, наступ ворога фактично захлинувся, зокрема в напрямку міста Суми.

«Окупанти змогли пройти першу, найслабшу лінію оборони, що було очікувано. Але вже далі наші сили їх зупинили або щонайменше призупинили. Просування у напрямку Сум практично зупинилося, тож жодних апокаліптичних сценаріїв не відбулося», — військовий аналітик Олексій Гетьман.

На тлі бойових дій у прикордонних районах Сумщини триває евакуація мирного населення. За даними обласної влади, під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів, з яких у 60 — мешканці повністю залишили свої домівки.

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Протягом цього тижня з прикордонних громад області було евакуйовано понад 400 осіб, зокрема 26 дітей. Основна частина людей — із Сумського та Шосткинського районів.