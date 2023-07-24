На Сумському напрямку посилюють ППО: Наєв розповів подробиці

Повітряні сили додатково задіяли кілька вогневих груп, аби працювати по цілям ворога, зокрема, і вночі.

На Сумському напрямку відбувається поступове посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

"Наша система протиповітряної оборони певною мірою залежить від міжнародної воєнно-технічної допомоги. Тож, ми підвищуємо рівень захищеності об’єктів критичної інфраструктури в межах тих ресурсів, які отримуємо. На даний час поступово відбувається посилення протиповітряної оборони на Сумському напрямку", - розповів він.

За його словами, ЗСУ додатково задіяли кілька вогневих груп, які озброєні крупнокаліберними кулеметами з коліматорними та тепловізійними прицільними комплексами, аби працювати по повітряних цілях, зокрема, і вночі. Групи також устатковані прожекторними установками.

"Перебуваючи на одній з вогневих позицій, особисто спостерігав роботу екіпажів цих мобільних вогневих груп під час нападу ворожих безпілотників. Але щоб українське небо було більш захищеним, необхідна додаткова допомога від західних партнерів", - наголосив Наєв.

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