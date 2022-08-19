На світанку росіяни завдали по Харкову п'ять ракетних ударів: в ОВА повідомляють про одну загиблу

Зафіксовано щонайменше п'ять ракетних ударів у Київському, Немишлянському та Основ'янському районах Харкова. Відомо про руйнування цівільної інфраструктури.

Деталі ранкової атаки РФ на місто розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Київському районі росіяни зруйнували будівлю одного із закладів вищої освіти. Станом на 09:00 відомо про одну загиблу жінку. Вона була охороницею в закладі освіти.

В Основ'янському районі загарбники обстріляли будівлю цивільного підприємства. У Немишлянському - ракети влучили в два приватних будинки.

За словами Синєгубова, на місці влучань працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштаб руйнувань уточнюється.

Крім того, протягом доби російські окупанти продовжували обстрілювати артилерії населені пункти Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів області. Внаслдок ворожих атак ошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Крім того, горіла трава та пшениця у полі. У Золочевській громаді виникли пожежі в приміщенні клубу, бібліотеці та полях. У Печенігах, Чугуївського району, поранення отримав 68-річний чоловік.

В ОВА наголошують, що на лінії зіткнення тривають активні бойові дії. У районі Ізюма ворог намагався наступати на напрямках Барабашівка – Карнаухівка, Сулигівка – Дібрівне, Сулигівка – Нова Дмитрівка. ЗСУ тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат.

Як повідомлялося, зранку 19 серпня армія Російської Федерації вкотре обстріляла Харків. На світанку, о 05:44, окупанти завдали ударів по трьох районах міста. Під ударами опинилися Київський, Основ'янський та Немишлянський райони.

Читайте також: