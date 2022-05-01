На Світлодарській дузі безперервні обстріли: українські військові чекають команди на контрнаступ

Поля, які не орються і не засіюються - Світлодарська дуга, бо тут точаться бої. Артилерія окупантів гатить безупину, не має гектару землі, в якому б не було по кілька вирв.

У цих полях наші воїни мужньо тримають оборону, окупанти тут не мають пройти, про це йдеться в ТСН.

Обстріл вдеться весь час безперервно, між обстрілами є година- дві, обстріли починаються над ранок - о 4 або 5, коли починає світати. А щільність обстрілів тут така, що навіть народні приказки вже застаріли. Снаряди двічі, а то і тричі потрапляють в одну і ту ж вирву.

Окупанти корегують свою артилерію з безпілотників, ті висять високо і збити їх важко. «Безпілотники літають майже через день і вранці ввечері і в обід», - розповідають бійці.

Тут нині царює важка артилерія. На мінометні постріли хлопці вже не звертають уваги. Відстані до окупантів не дають нашим бійцям застосовувати стрілецьку зброю, хіба важкі кулемети. «Після артобстрілу завжди йде піхота, найгірше, коли туман, тепловізор не бере і не видно їхні бійнички», - кажуть військові.

Росіяни цілодобово обстрілюють не лише поля, де наші воїни, а й села довкола. Вони теж потерпають від влучань і там знову гинуть цивільні

Найскладніше для воїнів - це своєчасно добігти до укриттів, коли починається черговий обстріл. Треба і воду, і продукти принести, а це небезпечно, снаряди можуть застати у полі. У такому ритмі наші бійці тут щодня. Війна стала іншою, важкокаліберною і маневренною. «Ми всі за Україну, всі вперед, тільки головне, щоб дали команду "фас" і підемо, нікого не кинемо», - кажуть тутешні військові.

Спека на Світлодарзькій дузі: як українські воїни тримають оборону на цьому напрямку

По всьому фронту лунають вибухи, вони стихають лише після того, як наша артилерія б’є у відповідь. Тоді на обличчях бійців з’являються посмішки, бо можна зателефонувати додому, сказати що все добре.

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