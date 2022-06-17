На сєвєродонецькому "Азоту" в укритті ховаються пів сотні людей, але через обстріли їх неможливо евакуювати

На сєвєродонецькому "Азоту" в укритті ховаються пів сотні людей, але через обстріли їх неможливо евакуювати

Евакуація з сєвєродонецького "Азоту" зараз через обстріли окупантів неможлива.

На заводі "Азот" у Сєвєродонецьку в укритті перебуває 568 людей, зокрема 38 дітей. Фізично вибратися з території заводу зараз неможливо і просто небезпечно через постійні обстріли та бої.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Минулого місяця, коли ми пропонували - ці люди від евакуації відмовилися. Вихід з комбінату можливий тільки за умови повного припинення вогню", - написав він.

Водночас Гайдай запевнив, що Сєвєродонецьк не заблоковано, комунікація з містом є

Раніше повідомлялося, що Росія відмовилася відкрити евакуаційний коридор до Лисичанська для мирних жителів із заводу "Азот" у Сєвєродонецьку.

Нагадаємо, Жданов розповів, чи загрожує оточення ЗСУ у Сєвєродонецьку після "відрізання" траси.

Як повідомлялося, на Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти використовують тактику "випаленої землі".

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